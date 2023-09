Heeft Antony zijn vriendin mishandeld?

Manchester United zwijgt nog over Antony, de Braziliaanse buitenspeler die door zijn ex-vriendin Gabriela Cavallin is beschuldigd van mishandeling en huiselijk geweld.

Cavallin heeft de beschuldigingen maandag bekendgemaakt via de Braziliaanse nieuwswebsite UOL en er is aangifte gedaan bij de politie in São Paulo en Greater Manchester. De Braziliaanse voetbalfederatie heeft bevestigd dat de 23-jarige Antony uit de selectie voor de komende internationale wedstrijden is geschrapt, maar United heeft geen commentaar gegeven op de beschuldigingen.

De druk ligt nu bij de ploeg van trainer Erik ten Hag. Nadat het Braziliaanse elftal een keuze heeft gemaakt, wordt verwacht dat United ook actie onderneemt. Volgens Braziliaanse media zou United zelfs al denken aan een ontslag. In de komende weken wordt een beslissing verwacht vanuit de Engelse club.