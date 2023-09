Manchester United maakt miljardenverlies op transfers. Nederlandse clubs doen het beter

Het Britse Manchester United heeft de twijfelachtige eer om de voetbalclub te zijn met de grootste transferverliezen in de afgelopen tien jaar. The Red Devils staan 1,396 miljard euro in de min als alle aan- en verkopen bij elkaar worden opgeteld. De Nederlandse clubs staan juist stevig in de plus.

De onderzoeksgroep CIES Football Observatory houdt de transfercijfers van alle Europese betaaldvoetbalclubs bij en zet het Londense Chelsea (-1,033 miljard euro) en het Franse Paris Saint-Germain (-1,010 miljard euro) op plaats 2 en 3.

De Nederlandse topclubs Ajax (+434 miljoen euro), PSV (+262 miljoen euro) en Feyenoord (+71 miljoen euro) doen het juist opvallend goed. Er is maar één ploeg die Ajax achter zich laat qua transferverdiensten in het afgelopen decennium, en dat is Benfica. De landskampioen van Portugal staat liefst 764 miljoen euro in de plus.