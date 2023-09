Gauff laat haar droom uitkomen met eerste grandslamtitel

Haar vader nam Coco Gauff als klein meisje mee naar de US Open, waar ze Serena en Venus Williams zag winnen. Daarna werden de twee zussen haar grootste inspiratiebron en wilde ze ooit in hun voetsporen treden. Met het behalen van haar eerste grandslamtitel in New York kwam die droom uit. In de finale versloeg ze de Belarussische Aryna Sabalenka met 2-6 6-3 6-2.

"Serena en Venus zijn de belangrijkste reden dat ik hier de titel pak. Ze lieten mij geloven in deze droom toen ik opgroeide. Er waren niet veel zwarte speelsters die de sport domineerden, maar zij deden het wel. Dat kleine meisje heeft niet altijd in die droom geloofd. Als kind heb je ook zoveel dromen. Als je ouder wordt, kan een droom vervliegen, maar dromen kunnen altijd uitkomen."

De 19-jarige Gauff werd voor het toernooi gezien als de Amerikaanse favoriet en droeg die druk het hele toernooi op haar schouders. "Ik ben ontzettend blij dat ik mijn land trots heb kunnen maken. Maar het was ook een moeilijke en lange reis. Ik heb nog veel te leren en mijn spel is nog in ontwikkeling. De druk was groot. Maar ik besef nu wel dat ik gewoon de baan op moet gaan en alles moet geven."

Negatieve reacties

Ze zei ook geleerd te hebben van de negatieve reacties die ze kreeg. Ze werd lange tijd gezien als een groot talent. Als 15-jarige haalde ze de vierde ronde op Wimbledon, maar voor sommigen ging het daarna niet snel genoeg. Vorig jaar brak ze echt door met haar eerste grandslamfinale op Roland Garros. Maar dit jaar werd ze op Wimbledon in de eerste ronde uitgeschakeld. Dat zorgde voor kritiek. Hoewel de teleurstelling ook bij haar groot was, herstelde ze zich knap door de titels in Cincinnati en Washington te winnen. "Ik dank ook de mensen die niet in mij geloofden. Na mijn zeges in Cincinnati en Washington zeiden mensen dat dit de grootste titels waren die ik ooit zou winnen, maar drie weken later sta ik hier met de trofee."

Gauff verloor de eerste set van Sabalenka met 6-2. Dat was een tegenvaller, maar ze herpakte zich. "Ik wist vooraf dat het een hele zware wedstrijd zou worden. Daarom ben ik extra blij met dit resultaat. Ze is ook niet voor niets de nieuwe nummer 1 van de wereld en verdient dat ook."

Sabalenka

De Belarussische had het niet makkelijk omdat het Amerikaanse publiek volledig achter Gauff stond. "Ik was in de eerste set gefocust op mijn spel, niet op het publiek of hoe zij bewoog. Maar in de tweede set begon ik te veel na te denken en makkelijke ballen te missen. Dat waren sleutelmomenten waardoor de partij kon kantelen."