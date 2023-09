ZIEN: deze bizarre goal uit het Nederlandse vrouwenvoetbal gaat momenteel viraal

De vrije trap van Romée Leuchter leek over het doel te vliegen. De keeper pakte al een nieuwe bal. Maar toen gebeurde er iets bizars: via de lat stuiterde de bal van de Ajax-speelster alsnog binnen.

Het gebeurde gisteravond in een wedstrijd tegen Excelsior, die Ajax met 3-1 won. Leuchter maakte alle doelpunten, maar vooral de laatste zal menigeen bij blijven. Het was al blessuretijd toen ze voor de laatste keer aanlegde. Iedereen dacht dat de bal over ging. Reden waarom keepster Isa Pothof al een nieuwe bal pakte die toevallig nog op het dak van haar doel lag.

Maar dat bleek dus niet nodig. Het was alsnog een doelpunt voor Ajax, al duurde het ook even voor bij Leuchter zelf het kwartje viel.