Dafne Schippers beëindigt atletiekcarrière

Dafne Schippers heeft een punt achter haar imposante atletiekcarrière gezet. "De race stopt hier", laat ze weten op haar social media. Schippers veroverde in haar carrière twee keer de wereldtitel op de 200 meter en won bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio het zilver op de 200 meter. Aanhoudende rugklachten hinderden haar de laatste jaren voortdurend en voorkwamen dat ze haar beste vorm terugkreeg. Ze heeft door haar blessureleed al een jaar geen wedstrijden gelopen.

"Als atleet weet je altijd dat deze dag zal komen, dat je carrière een moment in de tijd zal zijn - een verzameling herinneringen en hopelijk medailles", schrijft de Utrechtse atlete. "Vandaag heb ik besloten om mijn leven een andere wending te geven en alles wat hierna komt te volgen en te omarmen, maar niet zonder een enorm dankjewel te zeggen voor alle eindeloze steun. Het is een reis zonder spijt geweest."

De 31-jarige Schippers begon haar carrière als meerkampster. Ze wist zelfs de bronzen medaille op de zevenkamp te winnen op de WK atletiek van 2013. Haar toenmalige coach Bart Bennema zag haar sprinttalent en haalde haar over zich volop op de 100 en 200 meter toe te leggen. Met succes, want op de EK van 2014 in Zürich won ze meteen goud op de beide sprintafstanden. Het jaar daarna bekroonde ze haar overgang op de WK van Beijing (2015) met het zilver op de 100 meter in een Nederlands record van 10,81 seconden en het goud op de 200 meter in een fabelachtige tijd van 21,63, op dat moment de derde tijd ooit gelopen.

Liesblessure

Ze vervolgde de sprintsuccessen met het zilver op de 200 meter bij de Spelen van Rio en nogmaals de wereldtitel op de 200 meter op de WK van 2017. Medailles waren er ook nog op de EK van 2018 in Berlijn, maar het kwakkelen begon op de WK van 2019 in Doha, toen ze door een liesblessure moest afhaken voor de finale van de 100 meter en ook de 200 meter moest overslaan. Haar rug begon ook steeds meer op te spelen en op de Olympische Spelen van Tokio beleefde ze een grote teleurstelling. Ze meldde zich af voor de 100 meter en wist op haar geliefde 200 meter de finale niet te halen.

In augustus klonk Schippers nog hoopvol. Ze zei bij de NOS dat ze ondanks haar chronische rugklachten nog altijd niet aan opgeven dacht. De atlete zei zelfs te hopen op deelname aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.