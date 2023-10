De wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Ajax is na 88 minuten spelen definitief gestaakt na een harde botsing tussen Brian Brobbey en Etienne Vaessen. Er was meteen grote paniek om de doelman. De spelers gingen al snel naar binnen en hebben in gezamenlijk overleg besloten de wedstrijd niet meer te hervatten. Het stond op dat moment 2-3 voor Ajax. Hier de foto van het incident.