Sifan Hassan wint na solo marathon van Chicago in tweede tijd ooit

Sifan Hassan heeft de tweede marathon in haar carrière op indrukwekkende wijze gewonnen. Ze liep in Chicago loeihard naar de zege in 2.13.44. Dat is de tweede tijd ooit.

Ze bleef nog wel ruim boven het wereldrecord van de Ethiopische Tigst Assefa, die twee weken geleden in Berlijn de mondiale toptijd op 2.11.53 zette.

Hassan verraste al in april bij haar debuut op de marathon van Londen met de winst in 2.18.33. Maar wat ze in Chicago liet zien, zes weken nadat ze nog twee medailles op de baan veroverde bij de WK atletiek in Boedapest, was nog opzienbarender.

De 30-jarige olympisch kampioene op 5000 en 10.000 meter volgde de eerste helft van de race over 42,195 kilometer het tempo van de Keniaanse favoriete Ruth Chepngetich, maar in de tweede helft nam ze het initiatief over. Chepngetich bleef nog een tijdje op korte afstand achter Hassan hangen, maar de laatste 12 kilometer liep de Nederlandse steeds verder weg en bekroonde ze haar fraaie solo met haar tweede zege in een majormarathon.