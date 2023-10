Japans vliegtuig is overbeladen en kan niet vertrekken vanwege groep sumoworstelaars

Er ontstond een 'zeer ongebruikelijke situatie' bij Japan Airlines afgelopen week. Een vertrekkend passagiersvliegtuig op Haneda airport in Tokyo bleek te zwaar; niet door een grote lading koffers of tassen, maar door tientallen zwaarlijvige sumoworstelaars die naar een toernooi vlogen op het zuidelijke eiland Amami Oshima.

De maximale gewichtslimiet was overschreven doordat 27 sumoworstelaars – die elk zo'n 120 kilo wegen in plaats van het gemiddelde Japanse gewicht van 70 kilo – op de passagierslijst stonden. Er waren zorgen over de brandstofcapaciteit, maar een groter vliegtuig was niet mogelijk door de kleine landingsbaan op het eiland, schrijft The Guardian.

Er zat voor Japan Airlines niks anders op dan een extra toestel aan te laten slepen, waar 14 van de 27 corpulente sporters op overstapten. “Het is uiterst ongebruikelijk voor ons om speciale vluchten uit te voeren vanwege gewichtsbeperkingen”, aldus een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij tegen een lokale krant.

Sumo is een vechtsport zonder gewichtsklassen. Er zijn kleine, behendige worstelaars die het in de ring opnemen tegen gigantische krachtpatsers. Zo was de grote kampioen Akebono in zijn hoogtijdagen in de jaren negentig 233 kilo schoon aan de haak, en heeft Ōrora de twijfelachtige eer om de zwaarste sumoworstelaar in de topklasse ooit te zijn. Hij bereikte enkele jaren geleden een piekgewicht van 292,6 kilo.