Uit de bajes, op de baan: Boris Becker terug in de schijnwerpers als coach van Holger Rune

Acht maanden in een Britse cel hebben van Boris Becker (55) een 'sterker, beter mens' gemaakt, zegt hij zelf. De Duitser werkt alweer als analyticus bij Eurosport en is nu terug op de tennisbaan. Hij gaat de zeer getalenteerde, maar onsportieve en onberekenbare Deen Holger Rune (20) coachen.

“Holger is een ruwe diamant die gepolijst moet worden”, zegt de zesvoudig Grand Slam-winnaar bij Eurosport. ”Ik houd van zijn toewijding en temperament. Novak (Djokovic, red.) was ook niet altijd zichzelf op de baan. De vraag is alleen: hoe snel herpak je je na zo’n uitbarsting. Het zal veel gaan over zijn attitude en zijn motivaties, daar ben ik benieuwd naar.”

Volgende week in Basel staat Becker de jonge Deen, die tien van de elf laatste wedstrijden heeft verloren, voor het eerst bij. Daarna spelen ze het masterstoernooi van Parijs. Als deze proefperiode bevalt, dan gaat de samenwerking verder in het nieuwe jaar.

“Ik ben best trots dat hij me heeft gevraagd. Als één van de beste spelers ter wereld van 20 jaar je belt en je zegt nee, dan heb je niet veel met de sport”, aldus Boom Boom Becker. “Die jongen moet gewoon zijn beste tennis spelen. We gaan proberen die puzzel proberen te leggen.”