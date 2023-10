Wielerploeg Jumbo-Visma vindt nieuwe sponsor: kunnen jaren vooruit

Teambaas Richard Plugge van wielerformatie Jumbo-Visma heeft bevestigd dat de sponsoring voor de komende jaren rond is. "We kunnen weer jaren vooruitkijken", zei Plugge, die nog niet de naam van de nieuwe hoofdsponsor bekendmaakte.

De wielerploeg was op zoek naar een nieuwe sponsor voor volgend seizoen, nadat Jumbo bekend had gemaakt te stoppen. Er leek even sprake van een mogelijke fusie met Soudal Quick-Step, maar uiteindelijk gaat de Nederlandse formatie verder met een nieuwe sponsor. "Daar waren nooit zorgen over, althans niet bij mij", verklaarde Plugge tegen de NOS. "We gaan weer een prachtige toekomst tegemoet."

Plugge, die in Parijs was voor de presentatie van de Tour de France 2024, wilde nog niet zeggen wie de sponsor is. "Dat doen we tijdens de presentatie van de ploeg op 21 december", zei de teambaas. Ook de lengte van het contract hield Plugge voor zich. "Heel lang", was het enige wat hij kwijt wilde.

De wielerploeg heeft zich voor volgend jaar ingeschreven als Blanco Pro Cycling, maar die naam gaat dus veranderen. "Wij zijn Jumbo heel dankbaar voor de jaren dat ze ons gesteund hebben en dat hoofdstuk willen we op een nette manier afsluiten aan het einde van het jaar. We heten tot het einde van het jaar Team Jumbo-Visma en daarom wilden we niet al iets prijsgeven toen we ons gingen inschrijven bij de UCI", aldus Plugge.