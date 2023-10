IJshockeyer overlijdt tijdens Britse hoofdklasse-wedstrijd door schaats in nek: “We zijn er helemaal kapot van”

De Amerikaanse ijshockeyer Adam Johnson (29) is gisteravond voor het oog van 8000 toeschouwers om het leven gekomen tijdens de wedstrijd Sheffield Steelers – Nottingham Panthers in het Britse Sheffield. Johnson kreeg een schaats in zijn nek, die voor een hevige snee en bloedingen zorgde.

Bizar ongeluk

Zijn club bevestigt op X zijn overlijden. "We zijn diep bedroefd te moeten melden dat Johnson op tragische wijze om het leven is gekomen bij een bizar ongeluk", schrijven de Panthers. "Iedereen binnen onze club, van de spelers tot het management, is diepgeraakt door zijn overlijden. We zijn in gedachten bij Adams familie, partner en vrienden, maar ook bij alle fans die aanwezig waren."

In de 35ste minuut kwam de Amerikaan uiterst ongelukkig in botsing met een tegenstander, waarna de wedstrijd werd stilgelegd en het publiek werd opgeroepen te vertrekken. Medespelers vormden een cirkel om de hevig bloedende speler, terwijl artsen eerste hulp verleenden. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed aan zijn verwondingen.

'Fantastische teamgenoot'

Johnson speelde in de Verenigde Staten voor de Pittsburgh Penguins in de NHL voordat hij naar Europa verhuisde. Hij speelde in Zweden, Duitsland en sinds augustus voor Nottingham Panthers. "Adam was niet alleen een geweldige ijshockeyer, maar ook een fantastische teamgenoot en een buitengewoon persoon met nog een hele toekomst voor zich. Rust in vrede", aldus de ploeg op X.