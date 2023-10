Nederland doet uniek onderzoek naar sporthart: Al zeker tien carrières gered

Sportkoepel NOC*NSF en diverse ziekenhuizen werken samen aan een groot onderzoek naar het sporthart. Bij tien topsporters bleek er iets mis, maar zij konden onder begeleiding toch hun loopbaan voortzetten.

In totaal zijn al zeshonderd Nederlandse topsporters onderzocht. Een van de sporters met wiens hart iets niet goed was, is oud-hockeyer Roel Bovendeert. Hij bleek een verdikte hartspier te hebben, maar kon toch door. "Langzamerhand konden we, op basis van al die harten die we bekeken én de expertise die we opdeden, zeggen: als we dit risico afkaarten, dat goed onderzoeken, dit goed vervolgen... Dan zou het kunnen", zegt Harald Jørstad, sportcardioloog van het Amsterdam UMC, tegen de NOS.

Sinds vier jaar doen Nederlandse ziekenhuizen stelselmatig uitgebreide hartscreenings bij topsporters met behulp van hartfilmpjes, mri-scans en echo's. "We zien enorm veel informatie op ons afkomen. Voor het eerst krijgen we duidelijk wat de grenzen zijn van een gezond sporthart", zegt onderzoeker Jørstad. "Ook geeft dit onderzoek ons de kans om in kaart te brengen hoe een gezond sporthart eruit ziet. Daardoor kun je veel beter ziekte herkennen."

Wat de onderzoekers ontdekten, is bijvoorbeeld dat topsporters relatief vaak kleine littekens op hun hart hebben. Ook hebben gezonde duursporters een heel groot hart. Verder kwamen door de screenings dus verborgen hartproblemen aan het licht.