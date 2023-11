Oud-Tourwinnaar Geraint Thomas neemt het ervan: ‘Van de laatste 14 avonden was ik er 12 dronken’

De uitslagen van het wielerseizoen 2023 – dat 17 januari begon in Australië (Santos Tour Down Under) en eindigde op 7 oktober met de Ronde van Lombardije – staan in de boeken. De renners hebben een paar weken vakantie en beginnen daarna weer aan de voorbereiding voor het nieuwe jaar. Winnaar van de Tour de France 2018 Geraint Thomas laat de teugels deze weken flink vieren, zegt hij in gesprek met 'The Times'.

Stoom afblazen

“Tegenwoordig trainen jonge renners het hele jaar rond. Maar die paar weken stoom afblazen, die heb ik écht nodig om er weer in te kunnen vliegen”, zegt de tweevoudig olympisch kampioen baanwielrennen. Hij weegt normaal 68,5 kilo, maar de weegschaal wijst momenteel zo'n 75 kilo aan.

Hij leeft niet bepaald als een monnik tijdens het off-season. “Ik moet eerlijk zijn, van de 14 avonden die ik in Cardiff heb gehad, was ik er twaalf dronken.” De 37-jarige oudgediende traint gedurende het seizoen in Zuid-Frankrijk, maar gaat aan het einde van het jaar naar Wales, naar de plek waar hij is opgegroeid.

Tolerantie opbouwen

“Ik kom hier oude vrienden tegen en dan wil ik van die tijd genieten. Vaak gaan we dan iets eten of gaan we naar een café. Ik drink tijdens het seizoen niet, op wat uitzonderingen na. Maar in mijn ‘off-season’ laat ik me wel eens gaan”, legt Thomas uit.

“In het begin is de tolerantie voor alcohol niet al te hoog, maar ondertussen ben ik weer een goeie drinker. Geen idee of het iets Brits is, die cultuur om iets alcoholisch te drinken als je uitgaat, maar ik ben op die manier heel sociaal. Niet dat ik drank nodig heb om me te vermaken, maar het is een uitlaatklep om even zoals gewone mensen te leven.”

Andere mentaliteit

“Tegenwoordig zie je jonge renners zelden iets drinken, ook niet na het seizoen. Het is een andere mentaliteit. Ze meten alles twaalf maanden per jaar af en na het seizoen blijven ze fietsen of lopen ze een marathon. Ik heb net die periode nodig om stoom af te laten. Daarna komt het besef vanzelf dat ik beter weer kan gaan fietsen en opnieuw gestructureerd moet trainen”, besluit Thomas.