De krankzinnige recordlijst van Max Verstappen in 2023

Max Verstappen was dit jaar een klasse apart in de Formule 1. De cijfers bevestigen de ongekende dominantie van de 26-jarige Nederlander in de belangrijkste klasse van de autosport. Hij heeft nu het hoogste winstpercentage in één seizoen (86%), de meeste overwinningen in één seizoen (19) en de meeste rondjes aan de leiding in één seizoen (1003) op zijn naam staan. Maar er is nog veel meer...

Hij heeft maar drie races níet gewonnen, zijn teamgenoot bij Red Bull-Honda Sergio Pérez won de GP van Saoedi-Arabië en de GP van Azerbeidzjan; Carlos Sainz jr. (Ferrari) won de GP van Singapore. Slechts eenmaal stond Verstappen niet op het podium. De Limburger was vanaf de eerste race WK-leider en stond de koppositie niet meer af.

Nooit leidde een F1-coureur zo'n groot percentage van de rondjes in één seizoen (75%). Hij won tien races achter elkaar; won twaalf races vanaf pole position in 2023; hij zette een reeks van 16 overwinningen vanaf pole position neer; en nooit heeft iemand een hoger gemiddeld aantal punten in een seizoen gehaald (13,98).

Het gat tussen de nummer 1 en de nummer 2 was in de WK-stand nog nooit zo groot (290 punten). Hij is al 39 races achter elkaar de leider in de WK-stand; heeft al 1004 punten achter elkaar gescoord zonder buiten de punten te rijden. Al 15 races achter elkaar is hij minstens tweede geëindigd in de zondagse race.

Verstappen heeft zes keer de hattrick gescoord (pole position, sprintrace winnen en GP winnen in hetzelfde raceweekend); hij heeft zelfs een race gewonnen waarin hij zes pitstops maakte. Nog nooit was een coureur zes races voor het einde al zeker van de WK-titel, en als klap op de vuurpijl: Max Verstappen is de enige Formule 1-rijder die ooit drie races in hetzelfde land (Verenigde Staten) heeft gewonnen in één seizoen.