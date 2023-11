Penis van langlaufer bevriest tijdens steenkoude wedstrijd in het noorden van Finland

De Zweedse langlaufer Calle Halfvarsson zal niet met veel vreugde terugdenken aan afgelopen weekend. Hij deed mee aan een massastart over 20 kilometer in het Noord-Finse Ruka, waar het kwik niet boven de min 15 graden uitkwam. Na afloop bleek hij al het gevoel in zijn penis verloren te zijn door bevriezing.

De 34-jarige sporter kwam na een steenkoude wedstrijd uiteindelijk als 18de over de streep, waarna hij snel de tent inging om op te warmen. “Ik had mijn penis echt bevroren, ik moest daar tien minuten blijven liggen om hem op te warmen”, vertelde Halfvarsson aan de Zweedse krant Expressen.

Frusna könsorgan

Het Finse wintersportgebied, dat vlakbij Lapland ligt, is al eerder gevaarlijk gebleken voor mannelijke wintersporters, omdat hun dunne pakken en onderlagen minimale bescherming bieden tegen de bittere kou in het hoge noorden.

De onfortuinlijke Zweed was dan ook al bekend met het fenomeen. “Het is een geluk dat mijn tweede kind op komst is, want het zal in de toekomst moeilijk worden als ik zo doorga”, zei Halfvarsson lachend over zijn 'frusna könsorgan' (bevroren genitaliën).