Dartheld Phil ‘The Power’ Taylor leefde van 230 euro per week: “Ik was altijd blut”

Veertienvoudig wereldkampioen darten Phil Taylor leefde jarenlang van een schamele 200 Britse pond (omgerekend zo'n 230 euro) per week. Hij had miljoenen op de bank, maar koos er bewust voor om 'met de armoedegrens te flirten', zegt hij in een interview met de Britse krant Daily Star.

“Ik ‘gunde’ mezelf 200 pond per week, dus ik was altijd blut en flirtte zelfs met de armoedegrens”, aldus 'The Power'. “Die 200 pond hadden ook 1, 2 of 3 miljoen kunnen zijn, maar een hongerige leeuw vecht harder dan een leeuw die net gegeten heeft. Je moet jezelf hongerig houden. Ik had dertig huizen, was miljoenen waard, maar volgens mij was dat basisloon alles wat ik waard was.”

Zijn methode legde hem geen windeieren. Taylor (nu 63) is de meest succesvolle darter ooit; hij won decennialang alles wat los en vast zat, eerst bij de BDO (tot 1993) en daarna bij de PDC. The Power zette op 1 januari 2018 een punt achter zijn profcarrière na de verloren WK-finale tegen Rob Cross.

Taylor won zestien keer de World Matchplay, elf keer de World Grand Prix, twee keer het WK van de BDO en veertien keer het WK van de PDC. Daarnaast won Taylor nog een kleine zestig andere internationale toernooien en gooide hij elf keer een negendarter (perfecte leg) op het podium van een tv-toernooi, waarvan twee in één wedstrijd op de Premier League 2010.