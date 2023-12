Golfkampioen Jon Rahm stapt voor half miljard euro over naar Saoedische tour

Wederom kaapt de Saoedische LIV Golf een wereldtopper weg bij de PGA. En het is niet de eerste de beste: tweevoudig majorwinnaar Jon Rahm (29) is de nieuwste aanwinst van de LIV-tour, die door zijn overstap in de komende jaren ruim 500 miljoen euro mag bijschrijven op zijn rekening.

Het maakt daarbij niet uit hoe de Spaanse nummer drie van de wereldranglijst presteert op de baan. Ook wordt hij aanvoerder en mede-eigenaar van een team van vier golfers. Rahm was aanvankelijk nog fel tegenstander van de Saoedische tour, maar is nu ook gezwicht voor de oliedollars.

Hij geeft toe dat het geld een belangrijke factor in zijn beslissing was, maar het 'wereldwijd helpen groeien van de sport' en 'aanvoerder zijn van een team' waren voor de Bask minstens zo belangrijke redenen. "Ik speel voor de liefde voor het spel. Ik ben een ambitieus persoon; ik ben niet hebzuchtig. Maar als familieman heb ik ook de plicht om mijn familie zo veel mogelijk kansen te bieden."

Topgolfers Phil Mickelson, Brooks Koepka, Cam Smith, Dustin Johnson, Bryson Dechambeau, Ian Poulter, Lee Westwood, Henrik Stenson en Sergio Garcia lieten zich eerder al verleiden tot een overstap van de Amerikaanse PGA Tour en de Europese Tour naar Saoedi-Arabië.