Wielrenner Van der Poel gekozen tot Sportman van het Jaar

Mathieu van der Poel is op het Sportgala in Utrecht voor de tweede keer in zijn carrière gekozen tot Sportman van het Jaar. De 28-jarige wielrenner veroverde in augustus, 38 jaar na Joop Zoetemelk, in de straten van Glasgow de wereldtitel op de weg. Hij werd in 2019 voor het eerst Sportman van het Jaar. Van der Poel kreeg in de verkiezing de meeste stemmen van zijn collega-topsporters en de vakjury. Hij was afwezig op het gala in DeFabrique. Bondscoach Koos Moerenhout nam de bijbehorende Jaap Eden Award voor hem in ontvangst. De wielrenner is de opvolger van autocoureur Max Verstappen, die dit jaar ook weer tot de genomineerden behoorde. De derde kandidaat voor de verkiezing was baanwielrenner Harrie Lavreysen. Andere prestaties Van der Poel beleefde in 2023 meer successen. Zo werd hij in de winter voor de vijfde keer wereldkampioen veldrijden. Hij voegde bovendien twee wielermonumenten toe aan zijn erelijst met imposante zeges in de klassiekers Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix. Van der Poel won de wegrace op het WK in Glasgow op onvergetelijke wijze. Hij demarreerde op 22 kilometer van de finish en reed weg uit een kopgroep. Hij ging even later in een bocht in de regen hard onderuit, maar vervolgde zijn zegetocht met bebloede knie en kapot tenue.