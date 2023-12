Europese rechter legt bom onder voetbal: UEFA mocht Super League niet verbieden

De UEFA kan Europese topclubs niet verbieden een superleague op te richten vindt de Europese rechter. Dit is misschien wel de belangrijkste rechtszaak in decennia in de sportwereld.

De grote Europese voetbalclubs die tegen de zin van voetbalbond UEFA een eigen Super League willen oprichten, hebben gelijk gekregen van de Europese rechter. Het verbod van de UEFA gaat in tegen de Europese regels, oordeelt het Europees Hof van Justitie.

De topclubs willen een Europese competitie oprichten die concurreert met de nationale competities en met de Champions League. Na lange speculatie over de vorming van een "Europese Super League", werd de piratencompetitie in april 2021 opgericht door twaalf clubs en zouden er later naar verwachting nog drie clubs aan toegevoegd worden. Deze vijftien "oprichtende clubs" zijn permanente deelnemers aan de competitie. Nog eens vijf teams kunnen zich jaarlijks kwalificeren voor de competitie op basis van hun prestaties in het voorgaande seizoen.