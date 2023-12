Organisator Super League: UEFA-monopolie voorbij, voetbal is vrij

De organisator van de Super League heeft verheugd gereageerd op de uitspraak van het Europees Hof van Justitie dat voetbalbond UEFA een nieuwe Europese topcompetitie niet mag verbieden. "De monopoliepositie van de UEFA is ten einde. Het voetbal is vrij. Clubs hoeven niet meer te vrezen voor sancties en mogen nu zelf hun toekomst bepalen", reageert topman Bernd Reichart kort via X. De baas van organisator A22 doet direct een belofte aan de fans. "Wij willen de wedstrijden in de Super League gratis beschikbaar maken. En clubs, jullie inkomsten zijn gegarandeerd." Real Madrid en FC Barcelona waren naar de rechter gestapt om de Super League mogelijk te maken, nadat deze werd tegenhouden door de UEFA en de FIFA.