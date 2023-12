Dronken Chinese schaakkampioen geschorst vanwege poepen in badkuip en vals spel via anale kralen

Wederom is de schaakwereld in rep en roer vanwege beschuldigingen van vals spel via zendertjes in anaal ingebrachte kralen. Dit keer gaat het om de Chinees Yan Chenglong (48) die een wild overwinningsfeestje aan het vieren was na zich tot nationaal kampioen Xiangqi (Chinees schaken) te hebben gekroond.

'Extreem slecht karakter'

Yan versloeg tientallen rivalen in het denksporttoernooi en vierde dat samen met vrienden en collega's en een grote hoeveelheid alcohol in zijn hotelkamer. Het feestje was echter plotsklaps afgelopen toen hij voor de ogen van vele anderen zijn behoefte deed in bad. Dit leverde hem een officiële aanklacht op wegens het verstoren van de openbare orde en 'het tonen van extreem slecht karakter', schrijft de Britse kwaliteitskrant The Guardian.

Fecale stunt

De Chinese Xiangqi-federatie kon absoluut niet lachen om de fecale stunt van Yan. Het bestuur besloot om zijn titel af te pakken en het gewonnen prijzengeld in beslag te nemen 'omdat hij de competitie in een negatief daglicht had geplaatst', 'hoteleigendommen had beschadigd' en 'de openbare orde en goede zeden had geschonden'.

Draadloze zenders

Ook startte de schaakbond een onderzoek naar vermeend bedrog via anale kralen, uitgerust met draadloze zenders. Door zijn spieren ritmisch in te spannen en te ontspannen zou Yan via een code informatie over het schaakbord hebben doorgegeven aan een computer, die vervolgens in de vorm van trillingen instructies terugstuurde over welke zetten hij moest doen. “Voorlopig hebben we die beschuldigingen echter nog niet kunnen bewijzen”, reageert de schaakfederatie.

Niemann

Yan is in afwachting van het onderzoek voor een jaar geschorst. Het is niet de eerste keer dat anale kralen de schaakwereld op z’n kop zetten. Zo beschuldigde de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen (33) zijn Amerikaanse concurrent Hans Niemann (20) al meermaals van soortgelijk bedrog. De Amerikaanse grootmeester heeft de aantijgingen altijd met klem ontkend.