‘Wielrenner Rohan Dennis rijdt zijn eigen vrouw dood’

Wielrenner Rohan Dennis is gearresteerd omdat hij zijn eigen vrouw zou hebben doodgereden.

Zijn vrouw Melissa Hoskins, zelf een voormalige profwielrenner, werd in de nacht van 30 december aangereden en stierf de volgende ochtend in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Rohan Dennis wordt ervan beschuldigd haar te hebben aangereden met een pick-up

Volgens de Australian Broadcasting Corporation (ABC) werd Dennis beschuldigd van dood door schuld door gevaarlijk rijgedrag. Dennis is op borgtocht vrijgelaten en zal naar verwachting in maart voor de rechter verschijnen.

Melissa (32 jaar) was zowel op de weg als op de baan succesvol, wereldkampioene in de ploegenachtervolging en meervoudig Olympiër. Eind 2017 ging ze met wielerpensioen en het jaar daarna ontmoette hij Rohan Dennis. Het echtpaar heeft twee kinderen.