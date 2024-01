13-jarige Amerikaanse jongen verslaat Tetris als eerste persoon ooit

Tot nu toe lukte het alleen de computer om het 'kill screen' van Tetris te bereiken, maar nu is ook een 13-jarige jongen erin geslaagd om het scherm te laten bevriezen op een score van 999999.

Het is waarschijnlijk de eerste mens ooit die het computerspelletje heeft uitgespeeld, sinds het meer dan dertig jaar geleden werd uitgebracht. Het 'kill screen' wordt zo genoemd omdat de bekende blokjes zo snel naar beneden vallen dat het spel zelf het niet meer kan bijhouden.

Een 13-jarige jongen uit de Amerikaanse staat Oklahoma heeft dat punt dus nu bereikt. Blue Scuti, zoals hij online heet, plaatste dinsdag een video, waarin hij ongeveer 38 minuten bezig is om level 157 te bereiken. Op een gegeven moment zegt hij: "Oh ik heb hem gemist." De tiener, die eigenlijk Willis Gibson heet, dacht dat hij een blokje verkeerd had geplaatst en dat zijn poging mislukt was.

Maar hij kan toch doorspelen en als de blokjes blijven vallen, roept hij: "Alsjeblieft crash", en er valt inderdaad nog een complete rij blokjes weg, waardoor hij nog meer punten scoort. Het Tetris-scherm bevriest, wat betekent dat de razendsnelle jongen gewonnen heeft. Zijn score is dan de befaamde 999999.

"Dat is nog nooit door een mens gedaan", vertelt voorzitter van het Klassieke Tetris-wereldkampioenschap, Vince Clemente, in de New York Times. "Het is iets waarvan iedereen tot een paar jaar geleden dacht dat het onmogelijk was."

Willis heeft wel wat moeite moeten doen voor zijn topprestatie. De tiener speelt maar liefst twintig uur per week Tetris. Hij draagt zijn overwinning op aan zijn vader, die afgelopen maand is overleden. De jongen werd al snel een van Amerika's beste Tetris-spelers toen hij twee jaar geleden begon. Hij gebruikt een nieuwe, inmiddels populaire, techniek om verder te komen in het spel.