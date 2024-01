Zien: Mateo Messi (8) dolt tegenstander en scoort hattrick voor Inter Miami

De appel valt niet ver van de boom in Huize Messi. Het zoontje van wereldkampioen en Gouden Bal-winnaar Lionel Messi drijft zijn tegenstanders wekelijks tot wanhoop met zijn dribbel- en scoringskunsten. Mateo (8) noteerde tijdens zijn veertiende officiële duel in Amerika zijn eerste hattrick.

Het jongetje speelt in de jeugdopleiding van Inter Miami sinds zijn vader in Florida neerstreek. De club van oud-voetballer David Beckham nam hem afgelopen zomer over van Paris Saint-Germain.

De kleine Mateo, geboren op 11 september 2015, heeft tot nu toe elf goals en vijf assists op zijn naam staan voor Inter Miami. Hij heeft een oudere broer Thiago (geboren op 2 november 2012) en een jongere broer Ciro (geboren op 10 maart 2018).

Kijk hier hoe Mateo zijn hattrick maakt:

That control, that passing accuracy and that finishing touch!!



This is Leo Messi’s son Mateo scoring a wonderful hattrick for Inter Miami academy! pic.twitter.com/5yTzisQONe