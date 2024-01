Noorse schaatser kritisch op Thialf: ”Lijkt alsof ze je weg willen hebben”

Peder Kongshaug (22) won afgelopen weekend goud op de 1500 meter in Thialf. Ondanks het mooie resultaat was hij niet bepaald tevreden met de omstandigheden in Heerenveen. "Ik moest tussen de kinderen trainen."

Daarmee doelt hij op een trainingskamp afgelopen september, waarvoor het Noorse schaatsteam naar Thialf kwam, schrijft het AD. "Ik moest twee weken lang om half zeven de wekker zetten om hier tussen wat kinderen rondjes 25 te rijden, hartstikke gevaarlijk. Dan denk ik: serieus? En ik werd ook nog ziek. Ik wilde graag een week langer blijven. Mocht niet. Er zit hier blijkbaar iemand achter een bureau die denkt: buitenlanders laten we niet toe.’’

Ook over het afgelopen EK had hij heel wat te klagen. "Nu tijdens het EK mogen we de fitnessruimte boven weer niet gebruiken, die is afgeschermd voor de topteams. Op mij komt het allemaal echt een beetje raar over. Ik snap dat de Nederlanders de meeste medailles willen, maar hier help je het schaatsen niet mee vooruit. Dit werkt juist averechts. Bijna alles eindigt hier al met Nederland op 1, 2 en 3, dat zou iedereen toch moeten alarmeren. Als grootste schaatsnatie mag je best wat meer je best doen om kleinere landen te helpen.’’

Zijn coach Bjarne Rykkje is het met hem eens. "Ik snap hem wel. We hebben het over wereldtoppers en dan kom je hier en moet je op onmogelijke tijden tussen kinderen gaan trainen. Dan krijg je het gevoel dat ze je hier liever weg willen hebben.’’

Zelf geen ijs

Maar volgens disciplinemanager langebaan bij de KNSB, Freek van der Wart, zit het heel anders. De bond kreeg volgens hem op het laatste moment een verzoek voor een trainingskamp in september. "Ze hadden zelf geen ijs, dus we hebben in een van de drukste trainingsweken gekeken wat we nog konden doen. Met succes een extra uur aangevraagd. Om 08.20 uur. Een prima, schappelijke tijd, maar ik begreep dat het gewest Friesland ook wat jeugd op dat uur had staan. Makkelijk om dan de KNSB de schuld te geven, maar Thialf deelt die uren zelf in. Niet onze planner.’’