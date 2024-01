Anish Giri verdedigt na bewogen jaar zijn titel in Wijk aan Zee

De Nederlandse schaker Anish Giri kijkt met gemengde gevoelens terug op het afgelopen jaar. Hij greep de titel bij het Tata Steel Chess-toernooi in Wijk aan Zee, waar hij alle wereldtoppers achter zich hield. Maar hij slaagde er net niet in om een startbewijs af te dwingen voor het Kandidatentoernooi en een kans op de wereldtitel.

Komende zaterdag verdedigt zijn titel in het Noord-Hollandse kustdorp. "Het was een intensief jaar. Ik was heel erg gefocust op resultaten”, zegt hij tegen rtl nieuws. “Ik scoorde na mijn winst in Wijk aan Zee plusscores in een aantal toptoernooien, werd Nederlands kampioen en eindigde als zevende in het sterk bezette toernooi op Isle of Man. Ik had precies de vijf goede resultaten die ik nodig had voor kwalificatie. Althans, daar ging ik vanuit."

“Maar op het einde van de kwalificatiecyclus ben ik verrast door een onwaarschijnlijke toernooizege van de Indiër Dommaraju Gukesh en was ik mijn plek kwijt. Vergelijk het met een sprinter die een tijd loopt die normaal gesproken goed is voor goud, maar tot zijn verbazing ziet dat een ander een betere tijd loopt die niemand voor mogelijk had gehouden."

Toch blijft de tweekamp om de wereldtitel het grote doel van de huidige nummer tien van de wereld in aanloop naar de 86e editie van het 'Wimbledon' van het schaken. “Er komen meer WK-cycli en het wordt steeds realistischer dat ik het kan halen. Ik heb er de leeftijd voor en ook de ervaring en omdat Magnus Carlsen (vijfvoudig wereldkampioen) niet meer meedoet, wordt het een stuk gemakkelijker. Ook het zelfvertrouwen is gegroeid en dat komt mede door de winst vorig jaar in Wijk aan Zee. Dat blijft een mijlpaal in mijn carrière."