Felle kritiek op Nadal, die ambassadeur wordt in Saoedi-Arabië: “Geld belangrijker dan morele integriteit”

Rafael Nadal heeft een geschat vermogen van minstens 200 miljoen dollar, maar het was kennelijk nog niet genoeg. De Spaanse tennisser wordt namelijk ambassadeur in Saoedi-Arabië. Tot grote woede van zijn fans.

Nadal is de nieuwe ambassadeur van de Saoedische tennisfederatie. Hij gaat daar de sport promoten door er bijvoorbeeld regelmatig kinderen te trainen. Ook wordt er een nieuwe tennisacademie opgericht.

In een presentatiefilmpje vertelt Nadal: “Overal waar je kijkt in Saoedi-Arabië, zie je groei en progressie. Ik kijk ernaar uit om daar deel van uit te maken. Ik blijf tennissen, omdat ik ervan hou, maar daarnaast wil ik ook de sport helpen groeien over de hele wereld. Hier, in Saoedi-Arabië, is veel potentieel.”

Fans zijn echter zwaar teleurgesteld in de 22-voudig grandslamwinnaar. “Voor de kinderen? Voor het geld, ja”, klinkt het onder meer. Veel mensen zijn "teleurgesteld" in de tennisser. “Geld is duidelijk belangrijker dan morele integriteit”, schrijft iemand. En: "Schaam je, het is echt schokkend dat jij en je adviseurs denken dat dit een goed idee is." Een ander laat weten: "Ik houd van je Rafa, maar NEE, het is bijna nergens zo slecht gesteld met de mensenrechten. Weet je hoe ze vrouwen behandelen, mogen meisjes er überhaupt tennissen?"