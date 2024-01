Cardio of krachttraining, waar kun je in de sportschool het beste mee beginnen?

Veel mensen zijn het jaar weer goed begonnen met een kersvers abonnementje op de sportschool. Maar hoe pak je dat aan? Ga je eerst op de loopband of begin je toch beter met een paar gewichten?

Het antwoord is genuanceerd. “In een ideale wereld doe je beide trainingen niet op dezelfde dag, om de simpele reden dat je trainingsefficiëntie afneemt na een aantal minuten. Een specifiek getal kan ik daar niet op plakken. Dat is erg verschillend voor beginners en gevorderden”, begint personal trainer Gudrun Hespel bij HLN.

“Krachttraining en cardio kunnen elkaar tegenwerken”, klinkt het ook nog. “Dat zijn twee totaal verschillende soorten work-outs, gebaseerd op verschillende mechanismen. Op basis van onderzoeken weten we dat die twee mechanismen elkaar tegenwerken op celniveau.”

Maar goed nieuws: voor beginners maakt het allemaal niet zoveel uit. Het advies is om een prioriteit te kiezen. “Wil je graag een marathon lopen? Doe dan geen krachttraining voor je loopsessie, want dan zijn je spieren te moe. Doe je krachttraining na een rustige loopsessie, of doe het op een ander moment. Ben jij iemand die graag beter wil kunnen deadliften, doe dan eerst je krachttraining en pas erna cardio-oefeningen.”

Heb je geen voorkeur en ben je een beginner dan zegt Hespel: "In dat geval raad ik af om te starten met cardio, want dan zijn je spieren misschien te moe voor de krachttraining. Dus: doe eerst krachttraining, dan cardio.”