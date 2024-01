Max Verstappen heeft twee boeken gelezen

Sporthelden zijn vaak geen lezers. Geen tijd voor misschien, of geen belangstelling. Van Johan Cruijf is bekend dat hij op het toppunt van zijn roem vertelde ooit één boek te hebben uitgelezen.

Max Verstappen, een bewonderaar van Cruijff, overtreft hem: hij vertelt aan The Times dat hij twee boeken heeft uitgelezen.

In dat gesprek met The Times vertelt Verstappen dat hij Aussie Grit: My Formula One Journey van voormalig Red Bull-coureur Mark Webber heeft gelezen. Het andere boek heeft met zijn andere favoriete sport te maken: voetbal. Het gaat om de autobiografie van Johan Cruijff.