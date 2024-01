Voorspelling: Nederland wordt zeer succesvol bij Olympische Spelen Parijs

Met nog zes maanden te gaan tot de Zomerspelen van Parijs komt databureau Gracenote met een nieuwe voorspelling voor de medaillespiegel. Nederland wordt nu ingeschat op 35 medailles, waarvan liefst zestien goud.

Dat zou een zesde plek in het landenklassement betekenen. De roeiers en de (baan)wielrenners, dat worden komende zomer de gouddelvers voor TeamNL, voorspelt Gracenote. Met liefst vijf keer beoogd goud lonken historische Spelen voor de roeiers. Daarnaast zou Harrie Lavreysen de koning van Parijs worden, met drie keer goud. Femke Bol (foto) wordt op de 400 meter horden ook op de hoogste trede gezet, net als Mathieu van der Poel bij de wegrace. Met ook nog twee keer goud in het hockey en twee maal in het zeilen, en de hoofdprijs voor de waterpolosters komt Nederland op zestien gouden medailles. Met een zesde plek zou Nederland de beste prestatie ooit leveren op de Zomerspelen.