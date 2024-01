Andre Agassi over drie uur per dag werken en pickleball (+wat is Pickleball?)

Agassi, ooit de grootste tennisser ter wereld, heeft een nieuwe favoriete racketsport. Aan de WSJ vertelt hij over het spelen van pickleball, de ketting die hij koestert en zijn routines.

Andre Agassi, ooit de nummer 1 tennisser ter wereld, heeft een nieuwe passie gevonden in de racketsport: pickleball. Na een carrière van twintig jaar waarin hij een Olympische gouden medaille behaalde en vrijwel alles won, gaf hij toe dat hij een hekel had aan tennis. Pas na zijn pensionering begon hij van racketsporten te houden.

Pickleball is een sport die eenvoudig te leren is voor beginners, maar kan uitgroeien tot een snel en competitief spel[. Agassi speelt het vaak met zijn vrouw, collega-tennislegende Stefanie Graf. Hij is enthousiast over de sport en zegt: "Ik ben erg opgewonden dat ik iets heb dat mijn gedachten helemaal afleidt van sporten, maar nog steeds sporten is".

Agassi en Graf willen hun spel naar een hoger niveau tillen en strijden tegen John McEnroe en Maria Sharapova in de Pickleball Slam 2, uitgezonden op ESPN, voor een geldprijs van $1 miljoen[1].

Agassi, geboren en getogen in Las Vegas, woont daar nog steeds met Graf. Het echtpaar heeft twee kinderen, Jaden, 22, en Jaz, 20. Jaden is een toptalent in honkbal, terwijl Jaz een gepassioneerde danseres is.

Agassi's dag begint met heet citroenwater en koffie. Hij werkt efficiënt gedurende drie tot vier uur per dag en regelt zijn leven daaromheen. Hij houdt van de energie van de jonge tennissers Carlos Alcaraz en Jannik Sinner, en is onder de indruk van het tennis-IQ van Daniil Medvedev, zegt hij de WSJ.

Om te ontspannen, kookt Agassi graag en rijdt hij naar Southern Cal om zijn zoon te zien. Zijn meest waardevolle bezit is een ketting die zijn zoon voor hem heeft gemaakt met de tekst 'Daddy rocks'.

Agassi's geheim voor een gelukkig huwelijk is jezelf kennen. Hij gelooft dat je geen relatie kunt aangaan waarbij je de ander nodig hebt om je compleet te voelen, anders voer je meerdere gevechten.

Wat is Pickelball?

Pickleball is een racketsport die elementen van tennis, badminton en tafeltennis combineert. Het wordt gespeeld op een veld dat qua grootte vergelijkbaar is met een badmintonveld, met een net dat iets lager is dan bij tennis. De sport kan zowel binnen als buiten worden gespeeld en is geschikt voor spelers van alle leeftijden en vaardigheidsniveaus.

Spelregels en Uitrusting

De basisuitrusting voor pickleball bestaat uit een speciaal paddleracket, dat geen snaren heeft maar gemaakt is van stevig hout of lichtgewicht carbon, en een unieke Pickleball-bal. Deze bal is vergelijkbaar in grootte met een tennisbal, maar is gemaakt van duurzaam plastic en voorzien van gaten[2][5].

De spelregels zijn enigszins vergelijkbaar met die van tennis, maar met enkele belangrijke verschillen:

Service : De bal moet onderhands worden geserveerd en na de opslag moet de bal eerst tikken op de speelhelft van de tegenstander[.

: De bal moet onderhands worden geserveerd en na de opslag moet de bal eerst tikken op de speelhelft van de tegenstander[. Return : De return moet ook tikken op de speelhelft van de serverende ploeg. Na de service en de return mag de bal gespeeld worden zonder dat deze eerst de grond raakt.

: De return moet ook tikken op de speelhelft van de serverende ploeg. Na de service en de return mag de bal gespeeld worden zonder dat deze eerst de grond raakt. Non-volleyzone : Er is een gebied dicht bij het net, bekend als de 'kitchen', waaruit je niet mag volleren (de bal uit de lucht slaan). Je mag alleen slaan als de bal in deze zone gebotst heeft.

: Er is een gebied dicht bij het net, bekend als de 'kitchen', waaruit je niet mag volleren (de bal uit de lucht slaan). Je mag alleen slaan als de bal in deze zone gebotst heeft. Puntentelling: Je kunt alleen punten scoren als je team serveert. Een game wordt meestal gespeeld tot 11 punten en je moet met minimaal 2 punten verschil winnen.

Populariteit en Toegankelijkheid

Pickleball staat bekend om zijn toegankelijkheid en sociale aspecten. Het is gemakkelijk te leren en spelers kunnen al snel meedoen met anderen. De sport biedt een goede workout en wordt vaak gespeeld in een dubbelspel format, wat bijdraagt aan het sociale karakter.

De sport is ontstaan in 1965 en is sindsdien uitgegroeid tot een populaire activiteit in de Verenigde Staten en daarbuiten. Het wordt nu in meer dan 70 landen gespeeld en heeft miljoenen volgers.

Pickleball is een leuke en dynamische manier om actief te zijn en te genieten van het gezelschap van anderen, en het wordt steeds populairder als een laagdrempelige en sociale sport.