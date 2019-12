Tadic gekozen tot voetballer van het jaar in Servië

Dusan Tadic heeft in Belgrado de prijs opgehaald die hoort bij zijn uitverkiezing als beste voetballer van Servië in 2019. De aanvoerder van Ajax werd voor de tweede keer gekozen tot speler van het jaar in zijn land. In 2016 viel de keuze ook op Tadic, toen hij nog uitkwam voor de Engelse club Southampton. De 31-jarige aanvaller pakte afgelopen seizoen met Ajax de 'dubbel' (landstitel en beker) en bereikte met de Amsterdammers de halve finales van de Champions League. Met zijn doelpunten en assists was Tadic van grote waarde voor de ploeg van trainer Erik ten Hag. Hij volgt spits Aleksandar Mitrovic op als beste voetballer van Servië. Tadic, die zaterdag al weer in Amsterdam op het trainingsveld stond, sluit de eerste seizoenshelft met Ajax zondag af tegen ADO Den Haag.