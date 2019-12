Valverde verwacht nog meer van Frenkie de Jong

Trainer Ernesto Valverde is tevreden over het eerste half jaar van Frenkie de Jong bij FC Barcelona, maar hij verwacht nog meer van zijn zomeraanwinst. "Frenkie kan nog meer geven, zeker in het strafschopgebied van de tegenstander", zei Valverde. "Hij heeft de kwaliteiten om ook in de laatste meters nog betrokken te zijn bij onze aanval. Daarin kan hij zich nog wel verbeteren."

De Jong deed aan alle achttien competitieduels van Barcelona mee, waarvan zestien keer als basisspeler. De 22-jarige middenvelder maakte één doelpunt (tegen Valencia) en gaf twee assists. "Frenkie is het heden en de toekomst. Een jonge speler met veel energie", aldus Valverde. "Hij beweegt naar voren en naar achteren en houdt de organisatie van het team zo bij elkaar. Frenkie raakt steeds beter gewend aan onze manier van spelen, net als Antoine Griezmann."