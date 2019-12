‘Zlatan en AC Milan akkoord over terugkeer’

Zlatan Ibrahimovic keert terug bij AC Milan. Na weken van speculaties zouden de Italiaanse club en de 38-jarige Zweed nu een akkoord hebben bereikt. Dat melden onder meer de Gazzetta dello Sport en Sky Italia. Ibrahimovic voetbalde eerder van 2010 tot 2012 bij Milan. Het is de bedoeling dat de oud-Ajacied nu een contract tot het einde van het seizoen ondertekent, met een optie op verlenging met nog een jaar. Volgens La Gazzetta en Sky Italia wordt Ibrahimovic, die tot november bij Los Angeles Galaxy speelde, zaterdag gepresenteerd. AC Milan staat momenteel op de elfde plaats in de Serie A. De club behaalde in 2011 voor het laatst de landstitel, mét Ibrahimovic in de gelederen.