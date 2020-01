FC Barcelona streeft Real Madrid voorbij in geldzaken

FC Barcelona heeft Real Madrid afgelost aan de top van de lijst van meest verdienende voetbalclubs. Op de dinsdag door Deloitte gepubliceerde Money League passeren de Catalanen de aartsrivaal uit Madrid met een omzet van 840,8 miljoen euro over seizoen 2018-2019. Het is de eerste keer dat Barcelona bovenaan de lijst staat. Real Madrid zag de omzet licht stijgen naar 757,3 miljoen euro en staat daarmee tweede voor Manchester United. De Engelse club die de lijst jarenlang aanvoerde, noteerde een omzet van 711,5 miljoen euro en blijft derde. Ajax is de eerste club op de lijst die niet uit een van de grote competities van Spanje, Engeland, Duitsland, Italië en Frankrijk komt. De Amsterdammers staan met een omzet van 199,4 miljoen euro op de 23e plaats.