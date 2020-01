Topclubs scharen zich achter lucratieve BeNeLiga

De topclubs uit het Nederlandse en het Belgische voetbal gaan serieus werken aan de totstandkoming van de BeNeLiga, een gezamenlijke competitie voor Nederland en België. Dat hebben vertegenwoordigers van elf clubs donderdag in Eindhoven besloten naar aanleiding van het positieve resultaat dat onderzoek van accountantskantoor Deloitte heeft opgeleverd. De komende maanden zal in samenwerking met onder meer alle profclubs in beide landen, de bonden en overheden een concreet voorstel worden uitgewerkt. Daarmee is de komst van de BeNeLiga een stap dichterbij gekomen. Vertegenwoordigers van zes Nederlandse clubs (Ajax, AZ, FC Utrecht, Feyenoord, PSV en Vitesse), de zogenoemde Belgische G5 (AA Gent, Club Brugge, KRC Genk, Anderlecht en Standard Luik), de KNVB, de Belgische voetbalbond KBVB en de Eredivisie CV kwamen donderdag in Eindhoven bij elkaar om de resultaten van het onderzoek te bespreken. Die bevestigden het sportief en economisch potentieel van de BeNeLiga voor het profvoetbal in beide landen. De elf initiatiefnemers besloten in oktober Deloitte een diepgaand onderzoek te laten uitvoeren naar de effecten van een BeNeLiga voor het gehele Belgische en Nederlandse profvoetbal. Een eerste fase van het onderzoek had al uitgewezen dat de nieuwe competitie potentieel aanzienlijk waardeverhogend zou zijn voor de clubs die in zo’n BeNeLiga zouden uitkomen. Het tweede deel bevestigde dat het gehele Belgische en Nederlandse profvoetbal zowel sportief als financieel baat kan hebben bij de BeNeLiga, laten de betrokken clubs weten.