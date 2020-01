Oud-international Rob Rensenbrink (72) overleden

Oud-voetbalinternational Rob Rensenbrink is op 72-jarige leeftijd overleden. De voormalige linksbuiten van het Nederlands elftal leed aan een progressieve spierziekte. Hij is vrijdagavond gestorven in zijn woonplaats Oostzaan in huiselijke kring. Oud-voetballer Jan Mulder bracht zijn overlijden namens de familie naar buiten. Rensenbrink verwierf in zijn carrière vooral faam in België, waar hij speelde voor Club Brugge en RSC Anderlecht. Mulder, de aanvaller die met Rensenbrink samen speelde bij Anderlecht, noemde hem een 'hele grote speler'. Rensenbrink speelde twee WK-finales met Oranje, in 1974 en 1978. Legendarisch is zijn bal tegen de paal in de verloren finale van 1978 in en tegen Argentinië.