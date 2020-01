Anderlecht rouwt om overlijden ‘clubicoon’ Rensenbrink

Het overlijden van Rob Rensenbrink is een zware slag voor wie van RSC Anderlecht houdt. Dat meldde de Brusselse club kort na het nieuws dat de voormalig linksbuiten is overleden na een slepende spierziekte. "Rob Rensenbrink is een absoluut clubicoon", valt te lezen op de website van 'Paars-wit', waar Rensenbrink speelde van 1971 tot 1980.

"De 'slangenmens' is de mooiste linksvoor uit de geschiedenis van RSCA en hij was een van de architecten van de eerste belangrijke Europese successen van de club", roemt Anderlecht de Noord-Hollander, die 143 doelpunten maakte voor de club en onder meer twee keer de Europa Cup II en twee keer de Europese Supercup won.

"Zijn onnavolgbare techniek, zijn sierlijkheid en zijn neus voor doelpunten hebben de supporters van Anderlecht en alle voetballiefhebbers ter wereld jarenlang in vervoering gebracht. We zijn erg trots dat hij onze kleuren negen mooie seizoenen gedragen heeft."