Manchester City mag de komende twee seizoenen niet spelen in de Champions League. De UEFA gaf de kampioen van Engeland bovendien een boete van 30 miljoen euro. De club krijgt de staf wegens "ernstige schendingen" van de financiële regels, zo laat de Europese voetbalunie in een verklaring weten. City liet meteen weten bij het internationaal sporttribunaal CAS in beroep te gaan tegen de uitspraak.