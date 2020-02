PSV-trainer Faber: spreekkoren over dode vader Ihattaren schandalig

Mohamed Ihattaren maakte zaterdag na de wedstrijd tegen ADO Den Haag (0-3) een aangeslagen en geïrriteerde indruk. De 18-jarige middenvelder kreeg te maken met spreekkoren en beledigingen van ADO-fans, die op hem gericht leken. In het stadion was het niet voor iedereen goed hoorbaar. Er zou onder meer gezongen zijn over de vorig jaar overleden vader van Ihattaren. De Den Haag-fans zongen 'Mo, waar is je vader nou?'

"Ik heb het niet meegekregen, maar ik heb achteraf wel gehoord wat er allemaal geroepen is. Het is natuurlijk triest dat we dat mee moeten maken. Als dit een nieuwe trend wordt, zie ik het heel somber in", zei PSV-trainer Ernest Faber. "Het kan niet zo zijn dat een van de toptalenten uit Nederland zo wordt uitgescholden. Ik vind het afschuwelijk. Mohamed was ontdaan net binnen. Ik weet niet of dat de reden was. Maar als dit echt allemaal zo is, is het zeer respectloos, schandalig zelfs."

ADO Den Haag zegt te gaan onderzoeken wat er is gebeurd. "Wij wachten dat onderzoek af", aldus een woordvoerder van PSV.