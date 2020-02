Ajax op consult bij ‘tandarts’ van het Spaanse voetbal

Ajax keert een jaar na een van de mooiste overwinningen uit de eigen clubhistorie terug in Madrid. Niet voor weer een ontmoeting met Real in het kolossale Estadio Santiago Bernabéu. Trainer Erik ten Hag en zijn spelers gaan in een buitenwijk op bezoek bij Getafe, bijgenaamd: de tandarts van het Spaanse voetbal.

Geen club speelt graag tegen Getafe, de nummer drie van la Liga. Geruststellen heeft geen zin. Je weet dat het pijn gaat doen. De spelers van de temperamentvolle trainer José Bordalás maken veruit de meeste overtredingen van alle clubs in het Spaanse voetbal. Ze jagen hun tegenstanders op over het hele veld. "Het zijn krijgers", zag Dusan Tadic al vaak op televisie. "Ze geven niet op, ze blijven maar strijden."

Getafe voetbalt sinds 2004 op het hoogste Spaanse niveau, uitgezonderd het seizoen 2016/2017 toen het in de Segunda División acteerde. De club schakelde FC Twente in 2007 uit in het toenmalige UEFA Cup-toernooi en speelt alle thuiswedstrijden in een grotendeels onoverdekt stadion met slechts 17.000 zitplaatsen.

Sterspeler

Donny van de Beek wist niet wat hij zag toen hij zaterdagmiddag het uitduel van Getafe met Barcelona bekeek. "Ze zetten ook de keeper van Barça gewoon onder druk", zag hij. "Uiteindelijk verliezen ze met 2-1, maar ze hadden ook wel een gelijkspel verdiend. Ze bleven maar gaan, niet normaal soms."

Ángel Rodríguez is de sterspeler van Getafe, dat alleen Real Madrid en FC Barcelona voor moet laten gaan in La Liga. De 37-jarige Jorge Molina scoorde vorige week tweemaal tegen Valencia (3-0), de club die Ajax voor de winterstop uitschakelde in de Champions League. Getafe verloor in de groepsfase van de Europa League wel twee keer van FC Basel.

Niet kansloos

"Als we een goed plan hebben, dan zijn we zeker niet kansloos", benadrukte Van de Beek. "Als zij druk zetten, dan ligt er ruimte op andere delen van het veld", analyseerde Tadic. "Dan moeten we de bal snel verplaatsen en de diepte zoeken."

Quincy Promes en David Neres zijn aanvallers die de bal niet in hun voeten hoeven te hebben maar de ruimte zoeken. Maar juist zij zijn nog geblesseerd. En hoe reageert doelman Bruno Varela, de vervanger van de geschorste André Onana, als de aanvallers van Getafe hem onder druk zetten? De Portugees had vorige week schuld aan drie treffers tijdens een duel tussen Jong FC Utrecht en Jong Ajax (7-2).

"Varela is mentaal veel sterker dan ik", vindt Onana. "Hij staat er gewoon tegen Getafe. Daar ben ik echt niet bang voor. Ik weet wat hij kan."