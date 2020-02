Ajax verliest ook van Heracles Almelo

Heracles Almelo heeft de titelrace in de eredivisie spannender gemaakt. De club won voor het derde seizoen op rij een thuiswedstrijd tegen Ajax (1-0).

Cyriel Dessers maakte in de 77e minuut een prachtig doelpunt, na slecht verdedigen van Daley Blind. Ajax heeft nu drie uitwedstrijden op rij in de eredivisie verloren. Het elftal van trainer Erik ten Hag blijft koploper van de eredivisie maar het verschil met AZ is tot drie punten geslonken. Komende zondag staat in de Johan Cruijff ArenA het duel tussen Ajax en AZ op het programma.

Ajax speelt donderdag eerst nog tegen Getafe. De formatie uit Amsterdam begint met een achterstand van 2-0 aan het thuisduel in de zestiende finales van de Europa League.