Spelregelcommissie wil buitenspel in voetbal veranderen

De internationale spelregelcommissie in het voetbal (IFAB) wil de buitenspelregel herzien. De bedoeling is dat de aanvallende partij gaat profiteren. De IFAB wil het komende jaar benutten om te bekijken hoe de buitenspelregel precies veranderd moet worden. Dat werd zaterdag besloten tijdens een bijeenkomst van de internationale spelregelcommissie in Belfast. De Nederlandse scheidsrechtersbaas Dick van Egmond weet nog niet welke veranderingen hij kan verwachten. "Ik ben ook benieuwd wat er uiteindelijk wordt voorgesteld", reageert hij. "Voor mij is dit ook nieuw. Ik denk dat ik moet afwachten wat er exact wordt voorgesteld. Daarna kan ik daar pas goed op reageren." De internationale spelregelcommissie overweegt trainers ook een extra wisselmogelijkheid te geven als een voetballer uitvalt met een hoofdblessure. Daarmee wordt komende zomer mogelijk al geëxperimenteerd tijdens de Olympische Spelen in Tokio. Ook werd de wens uitgesproken om videoscheidsrechters in te zetten in competities die het zich nu nog niet kunnen veroorloven dure technische hulpmiddelen aan te schaffen. "Dat speelt al langer", vertelt Van Egmond. "Wij in Nederland volgen wedstrijden met zes camera's. Zulke landen zouden een soort van lightversie van het VAR-systeem kunnen krijgen. Je moet dan denken aan twee of drie camera's."