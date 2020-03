Ten Hag: Nu moeten we bij elkaar blijven bij Ajax

Trainer Erik ten Hag maakte een aangeslagen indruk na de nederlaag van Ajax tegen AZ (0-2). "Het is belangrijk om nu bij elkaar te blijven", zei hij. "Daar ga ik alles aan doen. We kunnen niet anders dan hard blijven werken. Het klopt dat ik verantwoordelijk ben. Ik zal er alles aan doen om dit te keren."

Ajax mocht niet mopperen met de einduitslag, zo erkende ook Ten Hag. De kloploper leed zo veel balverlies dat AZ steeds weer gevaarlijk kon worden. "We kregen geen druk op AZ", zei Ten Hag. "En onze defensie stond vaak niet goed als zij omschakelden."

Ajax heeft nu vijf van de laatste negen competitiewedstrijden verloren. AZ is inmiddels in punten gelijk gekomen met de koploper uit Amsterdam. De van blessures herstelde Hakim Ziyech en Quincy Promes konden de kampioen uit Amsterdam niet bij de hand nemen. "Je kan natuurlijk niet verwachten dat zij er meteen staan", zei Ten Hag. "Ik wisselde Hakim omdat hij eigenlijk maar 60 of 70 minuten kon spelen. En het was al 0-2. Natuurlijk was hij niet blij. Maar nu begrijpt hij het wel."

Ryan Babel zat niet bij de selectie. Hij heeft een kuitblessure. Promes en Ziyech werden recent ook getroffen door blessures. Voor Ten Hag is dat nog geen reden om eens dringend met zijn medische staf te gaan praten. "Ik zie nog geen verband tussen die blessures", zei hij.