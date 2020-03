Ajax in paniek: dit ligt echt niet aan onze trainer

Daley Blind reageerde oprecht verbaasd toen hem na de verloren halve finale van de KNVB-beker tegen FC Utrecht (2-0) naar de positie van Erik ten Hag werd gevraagd. "Het is dat ik hiermee word geconfronteerd", zei de Amsterdammer. "Maar dat is totaal niet door mijn hoofd gegaan."

Ajax verloor vijf van de laatste negen competitieduels en werd door het Spaanse Getafe uit de Europa League gespeeld. Tegen FC Utrecht incasseerde de kampioen een nieuwe dreun. "Maar dit ligt echt niet aan onze trainer. Die doet gewoon hetzelfde. Tussen hem aan ons zit het gewoon goed", benadrukte Blind.

Ten Hag heeft vorig jaar veel krediet opgebouwd, met winst van de landstitel, KNVB-beker en een halve finale in de Champions League. Maar wat de Tukker de laatste weken ook probeert, hij krijgt Ajax maar niet aan het voetballen. Zijn ploeg blijft defensief blunder op blunder stapelen en creëert nog maar nauwelijks kansen.

Scoren

Ajax vierde in 2019 maar liefst 163 doelpunten."En de laatste weken scoren we nauwelijks", erkende Blind. "Waar dat aan ligt? Nou, iedere ploeg krijgt het lastig als er zes of zeven spelers geblesseerd zijn. En als er dan sommige jongens zoals nu terugkomen, dan hebben die soms even tijd nodig om er weer te staan. Dat geldt ook voor mij."

Ajax heeft met afstand de duurste selectie van alle clubs in de eredivisie. De financiële huishouding van de vereniging is ingericht op weer een jaar Champions League. De kampioen van dit seizoen in de eredivisie kwalificeert zich zo goed als zeker voor de groepsfase van de koningsklasse van het Europese clubvoetbal. Alleen deelname aan het miljoenenbal volstaat al voor een slordige 45 miljoen euro.

Nerveus

Hoe nerveus is de clubleiding van de landskampioen inmiddels? AZ staat in de eredivisie al in punten gelijk. Komende zaterdag wacht voor Ajax alweer een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen, dat ook kansen zal zien. Tegen het huidige Ajax kom je al heel ver als je compact verdedigt en twee snelle aanvallers met een lange bal aan het werk zet. "Natuurlijk heb ik er nog vertrouwen in dat we kampioen worden", zei Blind. "Het zou raar zijn als dat niet zo was."

"Er staan nog steeds ongeveer dezelfde spelers op het veld als vorig jaar", stelde Blind. "Laten we niet vergeten wat we wel samen gepresteerd hebben, Het is ook niet zo dat we niet hard werken. Volgens mij heeft iedereen er alles aan gedaan. maar het loopt gewoon even niet. Voorin is die laatste voorzet te vaak niet goed. En we geven de doelpunten veel te makkelijk weg. Het moet beter en snel, dat is duidelijk. Maar we kunnen ook beter. Ik vond ons tegen FC Utrecht al minder slecht dan zondag tegen AZ."