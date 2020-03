Ajacied Tadic herhaalt: we need to pak schaal

Als Dusan Tadic mag vertellen wat Ajax te doen staat de komende weken, dan antwoordt de aanvoerder van de club uit de hoofdstad nog precies hetzelfde als in het vorige seizoen. "We need to pak schaal", zegt hij in een mix van Engels en Nederlands.

"Voor de landstitel moet nu echt alles wijken", stelt de 31-jarige Serviër. "We zijn het feest van vorig jaar op het Museumplein niet vergeten. Al die gelukkige mensen daar. Dat willen we weer meemaken. Dat verdienen onze supporters ook."

De 35e landstitel voor Ajax is allang geen vanzelfsprekendheid meer, na een serie beroerde resultaten van de afgelopen maanden. AZ is inmiddels in punten gelijk gekomen en heeft alleen nog maar een slechter doelsaldo dan de koploper uit Amsterdam. En de voorsprong van Ajax op Feyenoord is geslonken tot slechts zes punten.

Slechter voetbal

Ajax lijkt alleen maar slechter te gaan voetballen sinds vorig jaar december. Maar liefst vijf van de laatste negen competitieduels gingen verloren en de halve finalist van vorig seizoen in de Champions League is ook al uitgeschakeld in de Europa League en KNVB-beker. "Daar zijn wel oorzaken voor", zegt Tadic. "Ik wil mezelf zeker niet achter excuses verschuilen en weet dat ik ook beter kan. Maar geen ploeg gaat beter voetballen als er zes basisspelers geblesseerd afhaken."

"Nu komen er gelukkig weer spelers terug", vervolgt de aanvaller. "Maar die hebben ook even tijd nodig. Dat is ook logisch Maar het is wel belangrijk dat we als team blijven opereren. Juist nu het minder gaat. We moeten onze afspraken blijven nakomen. Dat is de laatste weken niet altijd gebeurd. Daar heb ik als aanvoerder ook op gehamerd."

Kwetsbaar

Ajax is de laatste weken kwetsbaar bij spelhervattingen en verdedigt en valt niet meer aan als één team. "Als we druk zetten, dan moeten we dat met z'n allen doen", benadrukt Tadic. "Anders heeft het geen zin. En verdedigend moet ook iedereen doen wat hij moet doen. Zo voorkom je tegentreffers."

Tadic snapt dat trainer Erik ten Hag niet voor meer defensieve zekerheid kiest. Ajax is de laatste weken ook kwetsbaar omdat tegenstanders een snelle aanvaller met slechts één lange bal voor doelman André Onana kunnen zetten. "Wij willen juist dat ze die lange bal spelen", zegt de Serviër. "Als we goed staan, dan kunnen we weer aan een volgende aanval beginnen. Het echte probleem is dat we te veel balverlies lijden. Zo komen we achterin in de problemen en creëren we de laatste duels te weinig kansen. Dat moet snel veranderen. We moeten zaterdagavond winnen bij Heerenveen, anders gaan we echt achter de feiten aanlopen."