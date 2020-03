Ten Hag roemt teamgeest van Ajax

Trainer Erik ten Hag was duidelijk opgelucht na de uitzege van Ajax op sc Heerenveen (1-3). "Het is duidelijk dat we in een moeilijke fase zitten", zei hij. "En ik heb in ieder geval een ploeg gezien. Ze hebben geknokt voor elkaar. Ze wilden dingen voor elkaar oplossen." Ajax had voor rust achter kunnen komen. "Maar gelukkig maakten wij nu eens de eerste goal", zei Ten Hag. "En daarna zie je dat we nog steeds goed kunnen voetballen als we een beetje ruimte krijgen. Die kansen lagen er ook in onze vorige wedstrijden. Maar toen stonden we slecht bij spelhervattingen en leden we te veel balverlies. Als het 0-0 blijft, hebben wij spelers die het kunnen afmaken." Ten Hag durfde het aan om de 18-jarige Jurriën Timber te laten debuteren. Hij gaf het talent de voorkeur boven Edson Álvarez en Perr Schuurs. "Jurriën is snel en heel comfortabel aan de bal. Hij paste het beste in mijn plan. Ik kijk ook naar de tegenstander en Heerenveen heeft snelle spitsen."