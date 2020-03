Italiaanse minister adviseert stopzetten voetbalcompetitie

De Italiaanse minister van sport heeft de nationale voetbalbond gevraagd na te denken over een stopzetting per direct van de Serie A, de hoogste klasse van het voetbal in het land dat zwaar getroffen is door het coronavirus. In Italië worden grote sportevenementen, zoals voetbalwedstrijden uit de Serie A, al zonder publiek afgewerkt. Minister Vincenzo Spadafora zou een brief hebben ontvangen van de spelersvakbond, waarin wordt verzocht alle duels uit te stellen. In afwachting van een besluit is de start van het duel tussen Parma en SPAL vertraagd. Dat duel zou om 13.00 uur beginnen.