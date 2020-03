Italiaanse minister: misschien op 3 mei weer voetballen

Er is een kans dat op 3 mei de Italiaanse voetbalcompetitie in de Serie A wordt hervat. Dat heeft de minister van sport Vincenzo Spadafora gezegd. "Ik sluit het zeker niet uit, maar dit is ook geen harde toezegging. De mogelijkheid bestaat, maar zekerheid is er niet."

In Italië, in Europa vooralsnog het zwaarst getroffen land door de coronacrisis, werd in eerste instantie nog zonder publiek gespeeld. Vrij snel daarna werd besloten helemaal niet meer te voetballen. Voor zover bekend zijn op dit moment dertien spelers uit de Serie A besmet geraakt.

Spadafora riep de voetballers uit de hoogste klasse op eens na te denken over hun salaris en suggereerde dat ze mogelijk een bijdrage zouden kunnen leveren, nu alle clubs grote verliezen lijden. "Wat mij betreft is inleveren geen taboe."