‘Vanaf 1 september voetbal met publiek op 1,5 meter van elkaar’

Voetbalbond KNVB heeft een "goed plan" om vanaf 1 september de wedstrijden in het Nederlands betaald voetbal weer gedeeltelijk met publiek af te werken. Dat zegt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls in De Gelderlander.

Bruls: "Anderhalve meter afstand houden in stadions is mogelijk. Er zijn dan geen volle tribunes, maar er kunnen wel duizenden mensen naar binnen. Dat scheelt financieel voor de clubs een slok op een borrel." Voetballen met publiek in de stadions is volgens Bruls wat betreft de openbare orde goed controleerbaar.

Het plan moet nog goedkeuring van het kabinet krijgen. Het is niet bekend wanneer precies de competities in het betaald voetbal beginnen. De KNVB mikt op september. Bruls is naast burgemeester ook voorzitter van het landelijk Veiligheidsberaad.